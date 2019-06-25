Филарет создаст собственный Синод с отлученными епископами. Фото: ЦЕНЗОРУ.НЕТ

https://racurs.ua/n123584-filaret-sozdast-sobstvennyy-sinod-s-otluchennymi-episkopami.html

Ракурс

Патриарх Филарет, который возглавляет Украинскую православную церковь Киевского патриархата, заявил о создании собственного Синода, в который войдут пятеро отлученных Православной Церковью Украины от священнослужения епископов.

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По словам Филарета, количество членов его Синода со временем возрастет до 12 и, возможно, превысит предусмотренное уставом УПЦ КП. Об этом Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передают УНН.

Филарет утверждает, что УПЦ Киевского Патриархата останется независимой и решение ПЦУ на нее не влияет, так как об отграничении заявили еще 20 июня.

Также священнослужитель заявил, что Православная церковь Украины хочет захватить храмы его Патриархата и просит властей защитить их от рейдерства. Филарет подчеркнул, что религиозная община зарегистрирована в государственных органах как независимая церковь.

По словам Филарета, все имущество УПЦ КП остается в собственности этой церкви и не перейдет в собственность ПЦУ.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Синоде во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием лишили Филарета всех прав и обязанностей.