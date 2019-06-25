Філарет створить власний Синод з відлученими єпископами. Фото: ЦЕНЗОРУ.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n123584-filaret-stvoryt-vlasnyy-synod-z-vidluchenymy-iepyskopamy.html

Ракурс

Патріарх Філарет, який очолює Українську православну церкву Київського патріархату, заявив про створення власного Синоду, до якого увійдуть п’ятеро відлучених Православною Церквою України від священнослужіння єпископів.

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За словами Філарета, кількість членів його Синоду згодом зросте до 12 і, можливо, перевищить передбачену статутом УПЦ КП. Про це Філарет заявив на прес-конференції в своїй резиденції в Києві, передають УНН.

Філарет стверджує, що УПЦ Київського Патріархату залишиться незалежною і рішення ПЦУ на неї не впливає, так як про відмежування заявили ще 20 червня.

Також священнослужитель заявив, що Православна церква України хоче захопити храми його Патріархату і просить владу захистити їх від рейдерства. Філарет наголосив, що релігійна громада зареєстрована в державних органах як незалежна церква.

За словами Філарета, все майно УПЦ КП залишається у власності цієї церкви і не перейде у власність ПЦУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Синоді на чолі з митрополитом Київським і всієї України Єпіфаній позбавили Філарета всіх прав і обов’язків.