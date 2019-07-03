В Кассационном суде в составе Верховного суда его председатель Михаил Смокович дает брифинг относительно регистрации Центризбиркомом кандидатами в нардепы экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария на досрочных парламентских выборах.

Как известно, накануне Центризбирком зарегистрировал Шария и Клюева в качестве кандидатов в Верховную Раду. Это решение вызвало общественный резонанс и уже вечером на Майдане Независимости в Киеве собралась акция протеста.

В Генпрокуратуре заявили, что Клюев находится в розыске и его арестуют, как только он вернется в Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков направил в ЦИК письмо, в котором заявил, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.