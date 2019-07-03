У Касаційному суді триває брифінг щодо реєстрації Клюєва та Шарія. Фото: Лига.net

https://racurs.ua/ua/n123884-bryfing-schodo-reiestraciyi-kluieva-ta-shariya-translyaciya.html

Ракурс

У Касаційному суді в складі Верховного суду його голова Михайло Смокович дає брифінг щодо реєстрації Центрвиборчкомом кандидатами у нардепи екс-голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера Анатолія Шарія на парламентських виборах.

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Як відомо, напередодні Центрвиборчком зареєстрував Шарія та Клюєва кандидатами до Верховної Ради. Це рішення викликало суспільний резонанс і вже ввечері на Майдані Незалежності у Києві зібралась акція протесту.

У Генпрокуратурі заявили, що Клюєв перебуває у розшуку і його заарештують щойно він повернеться в Україну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков направив до ЦВК лист, в якому заявив, що Клюєв останні 5 років не проживав на території України.