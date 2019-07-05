Археологи обнаружили объект, который, вероятно, является остатками въездных ворот в «Софию Киевскую»

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Ракурс

Археологи исследуют найденный в прошлом году на территории национального заповедника «София Киевская» ранее неизвестный объект. Считается, что это остатки въездных ворот на территорию собора.

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Объект изготовлен из плинфы — широкого и плоского обожженного плитоподобного кирпича, который использовался в древнерусской храмовой архитектуре X—XIII вв. , сообщает «5 канал».

По словам ученых, расположение обнаруженного объекта и его ориентация на центральный вход в собор свидетельствует о том, что он принадлежал к усадьбе Софии Киевской. То, что находка направлена на центральный вход, дает основания в настоящее время предполагать, что это главные въездные ворота на территорию усадьбы Софии Киевской, заметил ученый Тимур Бобровский.

Ученые отмечают, что верхний слой почвы на этом объекте на глубине до 20 см был частично перекопан, поэтому находки из разных исторических эпох частично перемешаны. Поэтому археологи предполагают, что остатки въездных ворот могли быть на поверхности еще на рубеже XVII—XVIII вв.

Сейчас раскопки продолжаются на территории, не превышающей размеры 10 на 10 м. Археологи считают, что это только примерно половина этого объекта. Впоследствии зона раскопок будет увеличена.

Основательное исследование планируется сделать в течение месяца.

Поскольку обнаруженные остатки фундаментов находятся не на значительной глубине — до уровня промерзания почвы, возникает необходимость их консервации, а впоследствии, после завершения раскопок — и музефикации, отмечают ученые.

Этот объект впоследствии планируют сделать еще одной изюминкой для посетителей.

Напомним, недавно в центре Киева археологи нашли улицу XVII- XVIII вв. и артефакты древнерусского времени.