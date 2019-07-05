Археологи виявили об’єкт, який, ймовірно, є залишками в’їзної брами до «Софії Київської»

https://racurs.ua/ua/n123952-arheology-rozpovily-pro-znaydenyy-nevidomyy-obiekt-sofiyi-kyyivskoyi-video.html

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Археологи досліджують знайдений торік на території національного заповідника «Софія Київська» раніше невідомий об'єкт. Вважається, що це залишки в’їзної брами на територію собору.

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Об'єкт виготовлений з плінфи — широкої та плоскої обпеченої плитоподібної цегли, яка використовувалася у давньоруській храмовій архітектурі X-XIII ст., повідомляє «5 канал».

За словами науковців, розташування виявленого об'єкта та його орієнтація на центральний вхід до собору свідчить про те, що він належав до садиби Софії Київської. Те, що знахідка спрямована на центральний вхід, дає підстави наразі припускати, що це головна в’їзна брама на територію садиби Софії Київської, зауважив науковець Тимур Бобровський.

Учені зазначають, що верхній шар ґрунту на цьому об'єкті на глибині до 20 см був частково перекопаний, тому знахідки з різних історичних епох частково перемішані. Тож археологи припускають, що залишки в’їзної брами могли бути на поверхні ще на межі XVII-XVIII ст.

Наразі розкопки тривають на території, яка не перевищує розміри 10 на 10 м. Археологи вважають, що це лише приблизно половина цього об'єкта. Згодом зона розкопок буде збільшена.

Ґрунтовніше дослідження планується зробити впродовж місяця.

Оскільки виявлені залишки фундаментів знаходяться не на значній глибині — до рівня промерзання ґрунту, постає потреба їх консервації, а згодом, після завершення розкопок — і музефікації, наголошують учені.

Цей об'єкт згодом планують зробити ще однією цікавинкою для відвідувачів.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва археологи знайшли вулицю XVII- XVIII ст. та артефакти давньоруської доби.