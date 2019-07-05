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На Донбассе при вражеских обстрелах один военный погиб и шесть пострадали. Фото: Апостроф

На Донбассе при вражеских обстрелах один военный погиб и шесть пострадали — штаб ООС

5 июл 2019, 11:19
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Обстрелы на Донбассе со стороны пророссийских боевиков 4 июля унесли жизнь одного украинского военного, еще шесть получили ранения и боевые травмы.

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Всего на протяжении минувших суток со стороны подконтрольных России вооруженных формирований 30 раз осуществлялись нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня, 5 июля, на своей странице в Facebook информирует штаб операции Объединенных сил (ООС).

Так, запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм были применены боевиками 11 раз. Также по украинским защитникам открывался огонь из вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Украинская сторона ответила на обстрелы противника с использованием оружия, не противоречащего минским договоренностям. Согласно данным разведки, 4 июля два оккупанта были ликвидированы и один ранен.

Кроме того, согласно информации, обнародованной в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 июля боевики обстреляли патруль организации в районе Золотого в Луганской области. Члены миссии ОБСЕ сообщают, что слышали 20−30 выстрелов из стрелкового оружия и 30−40 очередей из крупнокалиберного пулемета. В этот момент наблюдатели проводили подготовку к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июля после разведения сил неподалеку от Станицы Луганской в так называемой «серой зоне» оказались 100 граждан.

Источник: Ракурс


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