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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув і шестеро постраждали. Фото: Апостроф

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув і шестеро постраждали — штаб ООС

5 лип 2019, 11:19
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Обстріли на Донбасі з боку проросійських бойовиків 4 липня забрали життя одного українського військового, ще шестеро дістали поранення і бойові травми.

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Всього протягом минулої доби з боку підконтрольних Росії збройних формувань 30 разів було порушено режим припинення вогню на Донбасі. Про це сьогодні, 5 липня, на своїй сторінці у Facebook інформує штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, а також міномети калібру 120 і 82 мм були застосовані бойовиками 11 разів. Також по українських захисниках відкривався вогонь із озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї.

Українська сторона відповіла на обстріли противника з використанням зброї, яка не суперечить мінським домовленостям. Згідно з даними розвідки, 4 липня двох окупантів було ліквідовано й одного поранено.

Крім того, згідно з інформацією, оприлюдненою у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 4 липня бойовики обстріляли патруль організації у районі Золотого в Луганській області. Члени місії ОБСЄ повідомляють, що чули 20−30 пострілів зі стрілецької зброї і 30−40 черг із великокаліберного кулемета. У цей момент спостерігачі проводили підготовку до запуску безпілотного літального апарату малого радіусу дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 липня після розведення сил неподалік від Станиці Луганської у так званій «сірій зоні» опинилися 100 громадян.

Джерело: Ракурс


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