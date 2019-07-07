Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский посетит Одесскую и Луганскую области с рабочей поездкой

Зеленский посетит Одесскую и Луганскую области с рабочей поездкой

7 июл 2019, 09:00
999

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в ​​Одесскую и Луганской области. Во время поездки Зеленский примет участие в праздничных мероприятиях в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также посетит украинские-американские командно-штабные учения Sea Breeze — 2019.

Loading...

Глава государства сегодня посетит с рабочей поездкой Станицу Луганскую, где прошел отвод сил украинских военнослужащих и боевиков. Вместе с ним на встречу прилетит президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщается в пресс-службе президента Украины.

Вместе с Туском Зеленский заслушает доклад военнослужащих по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. В рамках визита президент также представит нового руководителя Луганской областной государственной администрации.

Отметим, что накануне Зеленский был с аналогичным визитом в Закарпатье, где также назначал глав госадминистраций. Во время рабочей поездки президент также заслушал глав областных таможен о проделанной работе и анонсировал подписание указа о контрабанде в понедельник.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский призвал глав четырех таможен написать заявления об увольнении.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

Из-за выхода России из ракетного договора с США НАТО планирует модернизировать свои системы противоракетной обороны. Меры безопасности заключаются в создании собственных ракет наземного базирования, хотя эту альтернативу в НАТО считают малопривлекательной

Новости мира
11:21

В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены (ФОТО)

Жертвами взрыва бензовоза в России стали четыре человека. Еще 11 россиян получили ранения. Среди них четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Почти все погибшие оказались туристами

Новости мира
09:55

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04   6 июл
Новости партнеров
Загрузка...