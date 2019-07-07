Зеленский посетит Одесскую и Луганскую области с рабочей поездкой

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в ​​Одесскую и Луганской области. Во время поездки Зеленский примет участие в праздничных мероприятиях в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также посетит украинские-американские командно-штабные учения Sea Breeze — 2019.

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Глава государства сегодня посетит с рабочей поездкой Станицу Луганскую, где прошел отвод сил украинских военнослужащих и боевиков. Вместе с ним на встречу прилетит президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщается в пресс-службе президента Украины.

Вместе с Туском Зеленский заслушает доклад военнослужащих по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. В рамках визита президент также представит нового руководителя Луганской областной государственной администрации.

Отметим, что накануне Зеленский был с аналогичным визитом в Закарпатье, где также назначал глав госадминистраций. Во время рабочей поездки президент также заслушал глав областных таможен о проделанной работе и анонсировал подписание указа о контрабанде в понедельник.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский призвал глав четырех таможен написать заявления об увольнении.