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Ракурс
Зеленський відвідає Одеську та Луганську області з робочою поїздкою. Фото: Україна молода

Зеленський відвідає Одеську та Луганську області з робочою поїздкою

7 лип 2019, 09:00
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Президент України Володимир Зеленський відправився з робочою поїздкою до Одеської та Луганської областей. Під час поїздки Зеленський візьме участь у святкових заходах в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України, а також відвідає українсько-американські командно-штабні навчання Sea Breeze — 2019.

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Голова держави сьогодні відвідає з робочою поїздкою Станицю Луганську, де пройшло відведення сил українських військовослужбовців та бойовиків. Разом з ним на зустріч прилетить президент Європейської ради Дональд Туск. Про це повідомляється у прес-службі президента України.

Разом з Туском Зеленський заслухає доповідь військовослужбовців щодо ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил. У рамках візиту президент також має представити нового очільника Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що напередодні Зеленський був з аналогічним візитом у Закарпатті, де також призначав голів держадміністрацій. Під час робочої поїздки президент також заслухав голів обласних митниць про виконану роботу та анонсував підписання указу про контрабанду у понеділок.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський закликав голів чотирьох митниць написати заяви про звільнення.

Джерело: Ракурс


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