Аномальная жара на Аляске вызвала лесные пожары и гибель птиц. Фото: ТЕХНО bigmir)net

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Ракурс

В приполярной Аляске аномальная жара вызвала лесные пожары и массовую гибель птиц. В окрестностях крупнейшего города, в котором проживает 40% населения всего штата, воздушное пространство затянуло дымом от лесных пожаров, а реки региона переполнены водой.

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На этой неделе в Анкоридже зафиксировали самый жаркий день в истории, ведь температура превысила 32º тепла. Предыдущий температурный рекорд не дотягивал даже до отметки 30º по Цельсию. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Потепление на Аляске началось еще весной, когда каждый новый месяц был аномально теплым и бил температурные рекорды. Ученые зафиксировали массовую гибель местного вида птиц тупиков, которые гнездятся на берегах Берингова моря.

Потепление воды привело к миграции планктона и рыбы, в результате чего птицы погибли от голода. Причиной назвали изменения климата.

Ученые уже заявили, что в Чукотском море вода рекордно теплая, а покров льда у побережий рекордно низкий. Все эти изменения свидетельствуют о быстром изменении климата и таянии ледников.

Как ранее стало известно, если высадить 1 млрд га леса, можно преодолеть глобальное потепление.