Аномальна спека на Алясці викликала лісові пожежі та загибель птахів. Фото: ТЕХНО bigmir)net

https://racurs.ua/ua/n124016-anomalna-speka-na-alyasci-vyklykala-lisovi-pojeji-ta-zagybel-ptahiv.html

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У приполярній Алясці аномальна спека викликала лісові пожежі та масову загибель птахів. На околицях найбільшого міста, в якому проживає 40% населення усього штату, простір затягнуло димом від лісових пожеж, а річки регіону переповнені водою.

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Цього тижня в Анкориджі зафіксували найспекотніший день в історії, адже температура перевищила 32º тепла. Попередній температурний рекорд не дотягував навіть до відмітки 30º за Цельсієм. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Потепління на Алясці почалося ще навесні, коли кожен новий місяць був аномально теплим і бив температурні рекорди. Вчені зафіксували масову загибель місцевого виду птахів тупиків, які гніздяться на берегах Берингового моря.

Потепління води призвело до міграції планктону та риби, внаслідок чого птахи загинули через голод. Причиною назвали зміни клімату.

Вчені вже заявили, що у Чукотському морі вода рекордно тепла, а покрив льоду біля узбережь рекордно низький. Усі ці зміни свідчать про швидку зміну клімату та танення льодовиків.

Як раніше стало відомо, якщо висадити 1 млрд га лісу, можна буде подолати глобальне потепління.