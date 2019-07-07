Захват заложников в Одессе: спецназ освободил женщин. Фото: Информационное сопротивление

https://racurs.ua/n124020-zahvat-zalojnikov-v-odesse-specnaz-osvobodil-jenschin-foto.html

Ракурс

Спецназ освободил работниц кредитного учреждения «Швидко гроші», которых захватил в заложники злоумышленник 1994 года рождения. Сейчас женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов приехал на место событий и предложил поменять заложниц на себя, однако грабитель требовал 1 млн долларов и вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Злоумышленника задержал полицейский спецназ. Правоохранители разбили окна, а затем ворвались в учреждение.

Грабителя доставили в местное управление полиции. Правоохранители переквалифицировали дело об ограблении на захват заложников (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины) и разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как ранее сообщал «Ракурс», злоумышленник захватил учреждение и взял его сотрудниц в заложники.