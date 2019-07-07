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Ракурс
Захват заложников в Одессе: спецназ освободил женщин. Фото: Информационное сопротивление

Захват заложников в Одессе: спецназ освободил женщин (ФОТО)

7 июл 2019, 14:50
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Спецназ освободил работниц кредитного учреждения «Швидко гроші», которых захватил в заложники злоумышленник 1994 года рождения. Сейчас женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов приехал на место событий и предложил поменять заложниц на себя, однако грабитель требовал 1 млн долларов и вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Злоумышленника в Одессе захватил спецназ. Фото: Одесса онлайн

Злоумышленника задержал полицейский спецназ. Правоохранители разбили окна, а затем ворвались в учреждение.

Чтобы арестовать грабителя в Одессе выбили окна. Фото: Облвести

Грабителя доставили в местное управление полиции. Правоохранители переквалифицировали дело об ограблении на захват заложников (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины) и разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как ранее сообщал «Ракурс», злоумышленник захватил учреждение и взял его сотрудниц в заложники.

Источник: Ракурс


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