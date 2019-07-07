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Захоплення заручників в Одесі: спецназ звільнив жінок. Фото: Информационное сопротивление

Захоплення заручників в Одесі: спецназ звільнив жінок (ФОТО)

7 лип 2019, 14:50
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Спецназ звільнив працівниць кредитної установи «Швидко гроші», яких захопив у заручники зловмисник 1994 року народження. Наразі жінок госпіталізували до медичного закладу.

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Мер Одеси Генадій Труханов приїхав на місце подій і запропонував поміняти заручниць на себе, однак грабіжник вимагав 1 млн доларів та вертоліт. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Зловмисника затримав поліцейський спецназ. Правоохоронці розбили вікна, а потім увірвались до установи.

Зловмисника в Одесі захопив спецназ. Фото: Одесса онлайн

Грабіжника доправили до місцевого управління поліції. Правоохоронці перекваліфікували справу про пограбування на захоплення заручників (ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України) та розбій (ч. 3 ст. 187 УК України).

Щоб арештувати грабіжника в Одесі вибили вікна. Фото: Облвести

Як раніше повідомляв «Ракурс», зловмисник захопив установу та взяв його співробітниць у заручники.

Джерело: Ракурс


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