Захоплення заручників в Одесі: спецназ звільнив жінок. Фото: Информационное сопротивление

https://racurs.ua/ua/n124020-zahoplennya-zaruchnykiv-v-odesi-specnaz-zvilnyv-jinok-foto.html

Ракурс

Спецназ звільнив працівниць кредитної установи «Швидко гроші», яких захопив у заручники зловмисник 1994 року народження. Наразі жінок госпіталізували до медичного закладу.

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Мер Одеси Генадій Труханов приїхав на місце подій і запропонував поміняти заручниць на себе, однак грабіжник вимагав 1 млн доларів та вертоліт. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Зловмисника затримав поліцейський спецназ. Правоохоронці розбили вікна, а потім увірвались до установи.

Грабіжника доправили до місцевого управління поліції. Правоохоронці перекваліфікували справу про пограбування на захоплення заручників (ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України) та розбій (ч. 3 ст. 187 УК України).

Як раніше повідомляв «Ракурс», зловмисник захопив установу та взяв його співробітниць у заручники.