В Одесі пограбування фінустанови: злочинець захопив заручників. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124018-v-odesi-pograbuvannya-finustanovy-zlochynec-zahopyv-zaruchnykiv-foto.html

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Під час пограбування кредитної установи «Швидко гроші» у заручники була захоплена співробітниця. Правоохоронці почали операцію «Грім».

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Наразі поліцейські ведуть переговори з грабіжником. Район, у якому відбулося пограбування, перекрито. Про це повідомляється у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

На місце подій прибули значні сили поліції, патрульних та слідчо-оперативна група. За даними місцевих ЗМІ, є непідтверджена інформація про вбивство охоронця кредитної установи.

Як раніше повідомлялося, у Луганській області грабіжники підірвали автомобіль інкасаторів, однак все одно не змогли вкрасти гроші.