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В Одессе ограбление финучреждения: преступник захватил заложников. Фото: Нацполіція

В Одессе ограбление финучреждения: преступник захватил заложников (ФОТО)

7 июл 2019, 13:38
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Во время ограбления кредитного учреждения «Быстро деньги» в заложники была захвачена сотрудница. Правоохранители начали операцию «Гром».

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Сейчас полицейские ведут переговоры с грабителем. Район, в котором произошло ограбление, перекрыт. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Ограбление в Одессе. Фото: Нацполиция

На место событий прибыли значительные силы полиции, патрульных и следственно-оперативная группа. По данным местных СМИ, есть неподтвержденная информация об убийстве охранника кредитного учреждения.

Ограбление в Одессе. Фото: 7 канал

Как ранее сообщалось, в Луганской области грабители взорвали автомобиль инкассаторов, однако все равно не смогли украсть деньги.

Источник: Ракурс


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