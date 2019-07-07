В Одессе ограбление финучреждения: преступник захватил заложников. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/n124018-v-odesse-ograblenie-finuchrejdeniya-prestupnik-zahvatil-zalojnikov-foto.html

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Во время ограбления кредитного учреждения «Быстро деньги» в заложники была захвачена сотрудница. Правоохранители начали операцию «Гром».

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Сейчас полицейские ведут переговоры с грабителем. Район, в котором произошло ограбление, перекрыт. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

На место событий прибыли значительные силы полиции, патрульных и следственно-оперативная группа. По данным местных СМИ, есть неподтвержденная информация об убийстве охранника кредитного учреждения.

Как ранее сообщалось, в Луганской области грабители взорвали автомобиль инкассаторов, однако все равно не смогли украсть деньги.