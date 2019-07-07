Выборы в Раду: «Слуга народа» оставила в списках кума Медведчука и скандального кандидата Куницкого, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n124023-sluga-naroda-ostavila-v-spiskah-kuma-medvedchuka-i-skandalnogo-kandidata-kunickogo.html

Ракурс

Пропрезидентская партия «Слуга народа» исключила из своего списка на выборах в Верховную Раду семь кандидатов, но оставила несколько одиозных лиц.

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Итоги так называемого пост-праймериз «Слуга народа» опубликовала 7 июля в Фейсбук.

«Ракурс» сообщал, что у Зеленского убрали из списка Романа Боярчука, Виталия Витикача, Ольгу Кавун, Михаила Соколова, Анастасию Рагимову, Юрия Баланюка и Елену Коробкову.

В то же время кандидатами в депутаты в многомандатном округе остались кум Виктора Медведчука Андрей Холодов, гражданин Израиля Александр Куницкий, журналист «1+1» Александр Дубинский, пророссийский блогер Максим Бужанский, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.

ЦИК сегодня направила письмо в партию «Слуга народа», в которой предупредила о возможной несоответствие четырех кандидатов требованиям участия в парламентских выборах (Александр Куницкий, Андрей Холодов, Михаил Соколов и Валерий Божик). В частности, ЦИК информацию о двойном гражданстве кандидата-мажоритарщика Александра Куницкого, который имеет паспорт Израиля. Куницкий публично признал Крым российской территорией.

Это не первый случай на выборах в Раду, когда партия исключает из своего списка лиц, которые могут дискредитировать ее. В июне партия «Голос», которую основал певец Святослав Вакарчук, исключила двух претендентов на депутатские мандаты из-за несоответствия критериям. Оказалось, что Тарас Шкитер, который выдвигался по округу № 22 на Волыни, был связан с «Украинским выбором» Виктора Медведчука. Киевский кандидат Евгений Кугук (округ № 217) в 2014 году баллотировался от «Оппозиционного блока». В партии отметили, что информацию о кандидатах им предоставили СМИ и общественность.