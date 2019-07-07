Вибори у Раду: «Слуга народу» залишила в списках кума Медведчука і скандального кандидата Куницького, фото — Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n124023-sluga-narodu-zalyshyla-v-spyskah-kuma-medvedchuka-i-skandalnogo-kandydata-kunyckogo.html

Ракурс

Пропрезидентська партія «Слуга народу» виключила зі свого списку на виборах у Верховну Раду сімох кандидатів, але залишила декілька одіозних облич.

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Підсумки так званого пост-праймеріз «Слуга народу» опублікувала 7 липня у Фейсбук.

«Ракурс» повідомляв, що в Зеленського прибрали зі списку Романа Боярчука, Віталія Вітікача, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Анастасію Рагімову, Юрія Баланюка та Олену Коробкову.

Водночас кандидатами у депутати в багатомандатному окрузі залишатимуться кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, громадянин Ізраїлю Олександр Куницький, журналіст «1+1» Олександр Дубінський, проросійський блогер Максим Бужанський, телеведучий і ресторатор Микола Тищенко.

ЦВК сьогодні спрямувала лист до партії «Слуга народу», у якій попередила про можливу невідповідність чотирьох кандидатів до вимог участі у парламентських виборах (Олександр Куницький, Андрій Холодов, Михайло Соколов та Валерій Божик). Зокрема, ЦВК має інформацію про подвійне громадянство кандидата-мажоритарника Олександра Куницького, який має паспорт Ізраїля. Куницький публічно визнав Крим російською територією.

Це не перший випадок на виборах у Раду, коли партія виключає зі свого списку осіб, як можуть дискредитувати її. У червні партія «Голос», яку заснував співак Святослав Вакарчук, виключила двох претендентів на депутатські мандати через невідповідність критеріям. Виявилося, що Тарас Шкітер, який висувався по округу № 22 на Волині, був пов’язаний із «Українським вибором» Віктора Медведчука. Київський кандидат Євген Кугук із округу № 217 у 2014 році балотувався від «Опозиційного блоку». У партії відзначили, що інформацію про кандидатів їм надали ЗМІ та громадськість.