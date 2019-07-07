ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2». Фото: Народный Корреспондент

https://racurs.ua/n124024-obse-prinyala-rezoluciu-protiv-severnogo-potoka-2.html

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Относительно «Северного потока-2» и «Турецкого потока» была принята резолюция комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Ассамблее заявили, что строительство этих трубопроводов может стать методом принуждения государств.

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Согласно тексту резолюции, российские проекты могут в будущем стать средством экономического и политического давления на зависимых от поставок государств. Эту резолюцию предложила американская делегация. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам американского конгрессмена Ли Зелдина, строительство этих трубопроводов может привести к нанесению ущерба американским партнерам из Восточной и Центральной Европы. Также Зелдин подчеркнул, что российское влияние на другие страны может иметь негативные последствия и сделает некоторые страны заложниками.

Как известно, ОБСЕ приняла резолюцию о деоккупации Крыма Россией и вывода российских войск из территории Украины.

Напомним, что сегодня была принята резолюция об оккупации Россией части Грузии. В ОБСЕ призывают РФ отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.