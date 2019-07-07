ОБСЄ прийняла резолюцію проти «Північного потоку-2». Фото: Народный Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n124024-obsie-pryynyala-rezoluciu-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

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Щодо «Північного потоку-2» та «Турецького потоку» була прийнята резолюція комітетом з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). В Асамблеї заявили, що будівництво цих трубопроводів може стати методом примусу держав.

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Згідно з текстом резолюції, російські проекти можуть у майбутньому стати засобом економічного та політичного тиску на залежних від поставок держав. Цю резолюцію запропонувала американська делегація. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами американського конгресмена Лі Зелдина, будівництво цих трубопроводів може привести до завдання шкоди американським партнерам із Східної та Центральної Європи. Також Зелдин наголосив, що російський вплив на інші країни може мати негативні наслідки та зробить деякі країни заручниками.

Як відомо, ОБСЄ прийняла резолюцію про деокупацію Криму Росією та виведення російських військових з території України.

Нагадаємо, що сьогодні була ухвалена резолюція про окупацію Росією частини Грузії. В ОБСЕ закликають РФ скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.