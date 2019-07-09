"Мотор Сич" и РФ: Герой Украины Богуслаев через боснийскую "прокладку" обеспечивает армию России

https://racurs.ua/n124089-geroy-ukrainy-boguslaev-cherez-bosniyskuu-prokladku-obespechivaet-armiu-rossii-rassledovanie.html

Ракурс

Украинское предприятие «Мотор Сич», которое возглавляет нардеп и Герой Украины Вячеслав Богуслаев, несмотря на запрет на экспорт военной техники в Россию, продолжает поставлять в РФ детали двигателей.

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Об этом сообщается в расследовании Bihus info, которое называется «Для России с любовью: завод нардепа работает на российскую оборонку».

Продукция предприятия члена комитета нацбезопасности и обороны Верховной Рады Вячеслава Богуслаева «Мотор Сич», которая в первые годы российско-украинской войны открыто поставлялась в Россию, в настоящее время идет туда же только через боснийскую «прокладку» — фирму D.O.O Inzeniring BN.

Владеют этим предприятием представители российских компаний Богуслаева, а возглавляет — балканский пророссийский политик Савва Цвиетинович. Он подтвердил журналистам, что компания на Балканах была создана, чтобы облегчить возможности торговли «Мотор Сичи» с РФ. Речь идет о поставках комплектующих для двигателей, используемых, в частности, для военной авиации страны-агрессора.

Представители «Мотор Сич» и Богуслаев заявляли, что украинские детали устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации РФ, но их принимало представительство Министерства обороны РФ.

В 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с «Мотор Сичи» резко остановились, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций. Однако расследователи утверждают, что «Мотор Сич» продолжает поставлять детали двигателей для ВВС РФ. Теперь это происходит с помощью родственного боснийского посредника.

Кроме того, машиностроительным заводом в Снежном, который «Мотор Сич» передала в управление донецкому филиалу ООО «Авиатех», владеют аффилированные с Богуслаевым россияне.

Журналисты обращались к Богуслаеву с просьбой прокомментировать приведенные в расследовании данные, но ответа не получили.

Нардеп снова баллотируется в Раду — самовыдвиженцем в мажоританом округе № 77 в Запорожье. За прошедшие пять лет он присутствовал в парламенте всего 45 раз, отсутствовал на 532 заседаниях.

Пропрезидентская партия «Слуга народа», которая возглавляет рейтинги социологов, выдвинула конкурентом директору «Мотор Сичи» на округе свадебного фотографа. Менеджер этого предприятия Геннадий Касай в соседнем округе баллотируется от партии «Слуга народа». Летом во время визита в Запорожье лидер партии Зеленского Дмитрий Разумков посетил «Мотор Сич» и произнес комплиментарную речь.