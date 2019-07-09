"Мотор Січ" і РФ: Герой України Богуслаєв через боснійську "прокладку" забезпечує армію Росії

https://racurs.ua/ua/n124089-geroy-ukrayiny-boguslaiev-cherez-bosniysku-prokladku-zabezpechuie-armiu-rosiyi-rozsliduvannya.html

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Українське підприємство «Мотор Січ», яке очолює нардеп і Герой України В’ячеслав Богуслаєв, попри заборону на експорт військової техніки до Росії, продовжує постачати в РФ деталі для двигунів.

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Про це йдеться у розслідуванні Bihus info, яке має назву «Для Росії з любов’ю: завод нардепа працює на російську оборонку».

Продукція підприємства члена комітету нацбезпеки та оборони В’ячеслава Богуслаєва «Мотор Січ», яка в перші роки російсько-української війни неприховано постачалася до Росії, нині йде туди ж тільки через боснійську «прокладку» — фірму D.O.O Inzeniring BN.

Володіють нею представники російських компаній Богуслаєва, а очолює балканський проросійський політик Саво Цвієтіновіч. Він підтвердив журналістам, що компанію на Балканах було створено, аби полегшити можливості торгівлі «Мотор Січі» з РФ. Йдеться про постачання комплектуючих для двигунів, що використовуються, зокрема, для військової авіації країни-агресора.

Представники «Мотор Січ» та Богуслаєв заявляли, що українські деталі встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації РФ, але їх приймало представництво Міністерства оборони РФ.

У 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з «Мотор Січі» різко зупинилось, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій. Однак розслідувані стверджують, що «Мотор Січ» і надалі постачає деталі для двигунів для ВПС РФ. Тепер це відбувається через спорідненого боснійського посередника.

Крім того, машинобудівним заводом у Сніжному, який «Мотор Січ» передала в управління донецькій філії ТОВ «Авіатех», володіють афільовані з Богуслаєвим росіяни.

Журналісти зверталися до Богуслаєва з проханням прокоментувати наведені у розслідуванні дані, але відповіді не отримали.

Нардеп знову балотується у Раду — самовисуванцем у мажоританому окрузі № 77 у Запоріжжі. За минулі п’ять років він був присутній в парламенті всього 45 разів, відсутній — на 532 засіданнях.

Пропрезидентська партія «Слуга народу», яка очолює рейтинги соціологів, висунула конкурентом директору «Мотор Січі» на окрузі весільного фотографа. Менеджер цього підприємства Геннадій Касай в сусідньому окрузі балотується від партії «Слуга народу». Улітку під час візиту до Запоріжжя лідер партії Зеленського Дмитро Разумков завітав на «Мотор Січ» і виголосив компліментарну промову.