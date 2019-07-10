В правительстве на поддержку малых городов выделили 3 млрд грн. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/n124130-v-pravitelstve-na-podderjku-malyh-gorodov-vydelili-3-mlrd-grn.html

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Кабинет министров Украины выделил 3 млрд грн финансовой помощи для малых городов районного значения. Средства пойдут на решение главных проблем районных центров.

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Финансовую помощь выделят из Государственного фонда регионального развития. В правительстве заявили, что деньги направят на борьбу с проблемами в образовании, инфраструктуре, школах, спорте, медицине, садиках и культуре. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, передает «РБК-Украина».

Отметим, в начале июня Гройсман выступил против попыток заблокировать реформу децентрализации и настаивал на ее завершении. По его словам, децентрализация увеличивает бюджеты в 5−7 раз.

Кабмин уже обратился к Верховной Раде с просьбой принять ряд законопроектов, которые необходимы для нового этапа децентрализации. Проекты законов касаются основ административно-территориального устройства Украины.

Как ранее сообщалось, Гройсман обратился к Минфину и Минобороны с призывом найти деньги на проведение парада в честь Дня Независимости, который ранее был отменен президентом Владимиром Зеленским.