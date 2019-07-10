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В уряді на підтримку малих міст виділили 3 млрд грн. Фото: Днепр час

В уряді на підтримку малих міст виділили 3 млрд грн

10 лип 2019, 13:58
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Кабінет міністрів України виділив 3 млрд грн фінансової допомоги для малих міст районного значення. Кошти підуть на вирішення головних проблем районних центрів.

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Фінансову допомогу виділять з Державного фонду регіонального розвитку. В уряді заявили, що гроші спрямують на боротьбу з проблемами в освіті, інфраструктурі, школах, спорті, медицині, садках і культурі. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман під час засідання Кабміну в середу, передає «РБК-Україна».

Зазначимо, на початку червня Гройсман виступив проти спроб заблокувати реформу децентралізації і наполягав на її завершенні. За його словами, децентралізація збільшує бюджети в 5−7 разів.

Кабмін вже звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти низку законопроектів, які необхідні для нового етапу децентралізації. Проекти законів стосуються основ адміністративно-територіального устрою України.

Як раніше повідомлялося, Гройсман звернувся до Мінфіну і Міноборони з закликом знайти гроші на проведення параду на честь Дня Незалежності, який раніше був скасований президентом Володимиром Зеленським.


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