В уряді на підтримку малих міст виділили 3 млрд грн. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/ua/n124130-v-uryadi-na-pidtrymku-malyh-mist-vydilyly-3-mlrd-grn.html

Ракурс

Кабінет міністрів України виділив 3 млрд грн фінансової допомоги для малих міст районного значення. Кошти підуть на вирішення головних проблем районних центрів.

Loading...

Фінансову допомогу виділять з Державного фонду регіонального розвитку. В уряді заявили, що гроші спрямують на боротьбу з проблемами в освіті, інфраструктурі, школах, спорті, медицині, садках і культурі. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман під час засідання Кабміну в середу, передає «РБК-Україна».

Зазначимо, на початку червня Гройсман виступив проти спроб заблокувати реформу децентралізації і наполягав на її завершенні. За його словами, децентралізація збільшує бюджети в 5−7 разів.

Кабмін вже звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти низку законопроектів, які необхідні для нового етапу децентралізації. Проекти законів стосуються основ адміністративно-територіального устрою України.

Як раніше повідомлялося, Гройсман звернувся до Мінфіну і Міноборони з закликом знайти гроші на проведення параду на честь Дня Незалежності, який раніше був скасований президентом Володимиром Зеленським.