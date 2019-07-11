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Ракурс
Портнов против Порошенко: юрист заявил о вызове экс-президента на допрос в ГБР

ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о «Кузнице на Рыбальском» — Портнов

11 июл 2019, 10:47
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Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу об отмывании средств и легализацию в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

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О вызове Порошенко на допрос сообщил экс-заместитель главы АП Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

По его информации, Порошенко должен прийти в ГБР в среду, 17 июля, в 9.30.

Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта. Фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта теплых вещей в вертикальную полоску, — сообщил Портнов.

Сайт ГБР пока не информирует о вызове Порошенко на допрос.

«Ракурс» сообщал, что ГБР зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Портнова. Соответствующие заявления касаются отмывания средств и неуплаты налогов в судостроительном предприятии «Кузница на Рыбальском». Сведения о возможных правонарушениях по заявлениям Портнова были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 23 мая.

Одно производство касается ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса (возможное совершение легализации доходов, полученных преступным путем, должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти), второе — ч. 1 ст. 212 (возможное совершение действий по уклонению от уплаты налогов должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное служебное положение в органах государственной власти).

Напомним, Портнов после Революции достоинства выехал в Россию, а затем — в Австрию. 19 мая он вернулся в Украину после более чем пятилетнего отсутствия.

Источник: Ракурс


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