Портнов проти Порошенка: юрист заявив про виклик екс-президента на допит у ДБР

https://racurs.ua/ua/n124159-dbr-vyklykalo-poroshenka-na-dopyt-u-spravi-pro-kuznu-na-rybalskomu-portnov.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань викликало п’ятого президента України Петра Порошенка на допит у справі про відмивання коштів та легалізацію в офшорах акцій заводу «Кузня на Рибальському».

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Про виклик Порошенка на допит повідомив екс-заступник голови АП Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Порошенко повинен прийти в ДБР у середу, 17 липня, о 9.30.

Запрошуємо всіх вдячних громадян зустрічати фігуранта. Фігуранту необхідно підготувати предмети першої необхідності, мильні приналежності, засоби гігієни, матрац і два комплекти теплих речей у вертикальну смужку, — повідомив Портнов.

Сайт ДБР наразі не інформує про виклик Порошенка на допит.

«Ракурс» повідомляв, що ДБР у травні зареєструвало два кримінальні провадження за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Портнова.

Заяви стосуються відмивання коштів та несплати податків у суднобудівельному підприємстві «Кузня на Рибальському». Одне провадження стосується ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу (можливе вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади), інше — ч. 1 ст. 212 (можливе вчинення дій щодо ухилення від сплати податків службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне службове становище в органах державної влади).

Нагадаємо, Портнов після Революції гідності виїхав до Росії, а згодом — до Австрії. 19 травня він повернувся до України після понад п’ятирічної відсутності.