Зеленский назначил госстипендии осужденным в РФ украинцам

https://racurs.ua/n124187-zelenskiy-naznachil-gosstipendii-osujdennym-v-rf-ukraincam.html

Ракурс

Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко получат девять фигурантов дела «украинских диверсантов», которых осудили в России. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украинцам назначили стипендии на срок незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения. Об этом говорится в указе главы государства № 514 / 2019.

Стипендии назначили:

Бессарабову Алексею Евгеньевичу,

Выговскому Валентину Петровичу

Грибу Павлу Игоревичу,

Дудке Владимиру Михайловичу,

Карпюк Николаю Андроновичу,

Клих Станиславу Романовичу,

Кольченко Александру Александровичу,

Панову Евгению Александровичу,

Сизоновичу Алексею Ивановичу.

Отметим, что Зеленский вправе назначить до 100 таких стипендий в год.

Группу так называемых «украинских диверсантов» задержали в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. В ноябре 2017 Севастопольский городской суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима.

Все фигуранты дела неоднократно жаловались на пытки.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле Дудку и Бессарабова подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам тюрьмы каждого.