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Зеленский назначил госстипендии осужденным в РФ украинцам
Зеленский назначил госстипендии осужденным в РФ украинцамhttps://racurs.ua/n124187-zelenskiy-naznachil-gosstipendii-osujdennym-v-rf-ukraincam.htmlРакурс
Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко получат девять фигурантов дела «украинских диверсантов», которых осудили в России. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Украинцам назначили стипендии на срок незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения. Об этом говорится в указе главы государства № 514 / 2019.
Стипендии назначили:
- Бессарабову Алексею Евгеньевичу,
- Выговскому Валентину Петровичу
- Грибу Павлу Игоревичу,
- Дудке Владимиру Михайловичу,
- Карпюк Николаю Андроновичу,
- Клих Станиславу Романовичу,
- Кольченко Александру Александровичу,
- Панову Евгению Александровичу,
- Сизоновичу Алексею Ивановичу.
Отметим, что Зеленский вправе назначить до 100 таких стипендий в год.
Группу так называемых «украинских диверсантов» задержали в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. В ноябре 2017 Севастопольский городской суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима.
Все фигуранты дела неоднократно жаловались на пытки.
Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле Дудку и Бессарабова подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам тюрьмы каждого.
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