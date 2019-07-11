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Ракурс
Зеленский назначил госстипендии осужденным в РФ украинцам

Зеленский назначил госстипендии осужденным в РФ украинцам

11 июл 2019, 18:21
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Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко получат девять фигурантов дела «украинских диверсантов», которых осудили в России. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украинцам назначили стипендии на срок незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения. Об этом говорится в указе главы государства № 514 / 2019.

Стипендии назначили:

  • Бессарабову Алексею Евгеньевичу,
  • Выговскому Валентину Петровичу
  • Грибу Павлу Игоревичу,
  • Дудке Владимиру Михайловичу,
  • Карпюк Николаю Андроновичу,
  • Клих Станиславу Романовичу,
  • Кольченко Александру Александровичу,
  • Панову Евгению Александровичу,
  • Сизоновичу Алексею Ивановичу.

Отметим, что Зеленский вправе назначить до 100 таких стипендий в год.

Группу так называемых «украинских диверсантов» задержали в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. В ноябре 2017 Севастопольский городской суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима.

Все фигуранты дела неоднократно жаловались на пытки.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле Дудку и Бессарабова подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам тюрьмы каждого.

Источник: Ракурс


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