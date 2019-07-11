Зеленський призначив держстипендії засудженим в РФ українцям. Фото: podrobnosti

https://racurs.ua/ua/n124187-zelenskyy-pryznachyv-derjstypendiyi-zasudjenym-v-rf-ukrayincyam.html

Ракурс

Державні стипендії імені Левка Лук’яненка отримають дев’ятеро фігурантів справи «українських диверсантів», яких засудили у Росії. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

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Українцям призначили стипендії на строк незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Про це йдеться в указі глави держави № 514/2019.

Стипендії призначили:

Бессарабову Олексію Євгеновичу,

Вигівському Валентину Петровичу

Грибу Павлу Ігоровичу,

Дудці Володимиру Михайловичу,

Карпюку Миколі Андроновичу,

Клиху Станіславу Романовичу,

Кольченку Олександру Олександровичу,

Панову Євгену Олександровичу,

Сизоновичу Олексію Івановичу.

Зазначимо, що Зеленський має право призначити до 100 таких стипендій на рік.

Групу так званих «українських диверсантів» затримали в окупованому Криму у листопаді 2016 року. У листопаді 2017 року Севастопольський міський суд засудивДмитраШтиблікова до 5 років колонії суворого режиму.

Усі фігуранти справи неодноразово скаржилися на тортури.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні Дудкута Бессарабова підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 14 років тюрми кожного.