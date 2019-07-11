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Зеленський призначив держстипендії засудженим в РФ українцям. Фото: podrobnosti
Зеленський призначив держстипендії засудженим в РФ українцямhttps://racurs.ua/ua/n124187-zelenskyy-pryznachyv-derjstypendiyi-zasudjenym-v-rf-ukrayincyam.htmlРакурс
Державні стипендії імені Левка Лук’яненка отримають дев’ятеро фігурантів справи «українських диверсантів», яких засудили у Росії. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.
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Українцям призначили стипендії на строк незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Про це йдеться в указі глави держави № 514/2019.
Стипендії призначили:
- Бессарабову Олексію Євгеновичу,
- Вигівському Валентину Петровичу
- Грибу Павлу Ігоровичу,
- Дудці Володимиру Михайловичу,
- Карпюку Миколі Андроновичу,
- Клиху Станіславу Романовичу,
- Кольченку Олександру Олександровичу,
- Панову Євгену Олександровичу,
- Сизоновичу Олексію Івановичу.
Зазначимо, що Зеленський має право призначити до 100 таких стипендій на рік.
Групу так званих «українських диверсантів» затримали в окупованому Криму у листопаді 2016 року. У листопаді 2017 року Севастопольський міський суд засудивДмитраШтиблікова до 5 років колонії суворого режиму.
Усі фігуранти справи неодноразово скаржилися на тортури.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні Дудкута Бессарабова підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 14 років тюрми кожного.
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