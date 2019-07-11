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Ракурс
Зеленський призначив держстипендії засудженим в РФ українцям. Фото: podrobnosti

Зеленський призначив держстипендії засудженим в РФ українцям

11 лип 2019, 18:21
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Державні стипендії імені Левка Лук’яненка отримають дев’ятеро фігурантів справи «українських диверсантів», яких засудили у Росії. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

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Українцям призначили стипендії на строк незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Про це йдеться в указі глави держави № 514/2019.

Стипендії призначили:

  • Бессарабову Олексію Євгеновичу,
  • Вигівському Валентину Петровичу
  • Грибу Павлу Ігоровичу,
  • Дудці Володимиру Михайловичу,
  • Карпюку Миколі Андроновичу,
  • Клиху Станіславу Романовичу,
  • Кольченку Олександру Олександровичу,
  • Панову Євгену Олександровичу,
  • Сизоновичу Олексію Івановичу.

Зазначимо, що Зеленський має право призначити до 100 таких стипендій на рік.

Групу так званих «українських диверсантів» затримали в окупованому Криму у листопаді 2016 року. У листопаді 2017 року Севастопольський міський суд засудивДмитраШтиблікова до 5 років колонії суворого режиму.

Усі фігуранти справи неодноразово скаржилися на тортури.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні Дудкута Бессарабова підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 14 років тюрми кожного.

Джерело: Ракурс


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