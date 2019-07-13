Акция протеста против Медведчука проходит возле офиса СБУ, фото — Громадське

https://racurs.ua/n124261-nahiba-nam-sbu-vozle-ofisa-specslujby-protestuut-protiv-medvedchuka-foto.html

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Представители нескольких радикальных правых организаций 13 июля проводят акцию протеста возле офиса Службы безопасности Украины на улице Владимирской в ​​Киеве.

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Против деятельности политика Виктора Медведчука протестуют представители «Национального корпуса», общественной организации «Речовий доказ» и других праворадикальных и националистических сил.

Протестующие жгут файеры, призывают ведомство арестовать Виктора Медведчука, обвиняя его в государственной измене и организации войны в Украине.

Сначала акция планировалась под стенами телеканала «112 Украина», но после обстрела канала из гранатомета ее перенесли под стены СБУ.

Уголовное производство по факту обстрела здания телеканала «112 Украина» проводит СБУ.