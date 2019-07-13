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Акція протесту проти Медведчука відбувається біля офісу СБУ, фото — Громадське

«Нахіба нам СБУ?»: біля офісу спецслужби протестують проти Медведчука (ФОТО)

13 лип 2019, 19:30
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Представники декількох радикальних правих організацій 13 липня проводять акцію протесту біля офісу Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві.

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Проти діяльності політика Віктора Медведчука протестують представники «Національного корпусу», громадської організації «Речовий доказ» та інших праворадикальних і націоналістичних сил.

Акція протесту проти Медведчука відбувається біля офісу СБУ, фото — Громадське

Протестувальники палять фаєри, закликають відомство заарештувати Віктора Медведчука, звинувачуючи його у державній зраді і організації війни в Україні.

Спочатку акція планувалася під стінами телеканалу «112 Україна», але після обстрілу каналу з гранатомету її перенесли під стіни СБУ.

Кримінальне провадження за фактом обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» проводить СБУ.

Акція протесту проти Медведчука відбувається біля офісу СБУ, фото — Громадське

Акція протесту проти Медведчука відбувається біля офісу СБУ, фото — Громадське

Джерело: Ракурс


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999

«Нахіба нам СБУ?»: біля офісу спецслужби протестують проти Медведчука (ФОТО)

У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука. Учасники акції палять фаєри, закликають відомство заарештувати Медведчука, звинувачуючи його у державній зраді і організації війни

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