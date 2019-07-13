Акція протесту проти Медведчука відбувається біля офісу СБУ, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n124261-nahiba-nam-sbu-bilya-ofisu-specslujby-protestuut-proty-medvedchuka-foto.html

Ракурс

Представники декількох радикальних правих організацій 13 липня проводять акцію протесту біля офісу Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві.

Loading...

Проти діяльності політика Віктора Медведчука протестують представники «Національного корпусу», громадської організації «Речовий доказ» та інших праворадикальних і націоналістичних сил.

Протестувальники палять фаєри, закликають відомство заарештувати Віктора Медведчука, звинувачуючи його у державній зраді і організації війни в Україні.

Спочатку акція планувалася під стінами телеканалу «112 Україна», але після обстрілу каналу з гранатомету її перенесли під стіни СБУ.

Кримінальне провадження за фактом обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» проводить СБУ.