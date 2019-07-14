Изменение климата: в Арктике аномальные лесные пожары – ООН. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/n124272-zmina-klimatu-v-arktici-anomalni-lisovi-pojeji-oon.html

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В ООН заявили об аномально длительных и интенсивных лесных пожарах в области Арктического круга. Причиной стало изменение климата.

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С начала лета европейская Служба мониторинга атмосферы проекта «Коперник» зарегистрировала около 100 пожаров. Хотя в этот период они не являются редкостью, их характер вызывает сильное беспокойство. Об этом сообщают УНН со ссылкой на ООН.

По данным ООН, в этом году пожары в Сибири и на Аляске иногда охватывают площадь, в 100 тыс. раз превышающую размер футбольного поля. С начала 2019 на Аляске уже зафиксировали 400 лесных пожаров.

Ученые утверждают, что температура воздуха в некоторых районах Сибири превышает на 10 градусов показатели, зафиксированные в период 1981—2010 годов. Температура воздуха на Аляске уже побила все рекорды и 4 июля достигла отметки в 32 градуса тепла.

Природа Арктики оказалась наиболее беззащитной перед изменением климата. Пепел попадает на ледовый и снежный покров и ускоряет поглощение солнечного света. Таким образом темпы потепления растут и приводят к таянию вечной мерзлоты и выделению парникового газа метана.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре и гибели птиц на Аляске.