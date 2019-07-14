Зміна клімату: в Арктиці аномальні лісові пожежі – ООН. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/ua/n124272-zmina-klimatu-v-arktyci-anomalni-lisovi-pojeji-oon.html

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В ООН заявили про аномально тривалі та інтенсивні лісові пожежі в області Арктичного кола. Причиною стала зміна клімату.

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З початку літа європейська Служба моніторингу атмосфери проекту «Коперник» зареєструвала близько 100 пожеж. Хоча у цей період вони не є рідкістю, їхній характер викликає сильне занепокоєння. Про це повідомляють УНН з посиланням на ООН.

За даними ООН, цього року пожежі в Сибіру та на Алясці іноді охоплюють площу, що у 100 тис. раз перевищує розмір футбольного поля. З початку 2019 року на Алясці вже зафіксували 400 лісових пожеж.

Вчені стверджують, що температура повітря в деяких районах Сибіру перевищує на 10 градусів показники, зафіксовані в період 1981−2010 років. Температура повітря на Алясці вже побила всі рекорди і 4 липня сягнула позначки у 32 градуси тепла.

Природа Арктики виявилася найбільш беззахисною перед зміною клімату. Попел потрапляє на льодовий та сніговий покрив і прискорюють поглинання сонячного світла. Таким чином темпи потепління зростають і призводять танення вічної мерзлоти і виділенню парникового газу метану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежі та загибель птахів на Алясці.