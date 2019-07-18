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Зеленский дал гражданство девяти иностранцам, защищавшим Украину. Фото: "Апостроф"

Зеленский дал гражданство девяти иностранцам, защищавшим Украину

18 июл 2019, 15:22
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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девяти иностранцам. Все они принимали активное участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Среди лиц, получивших гражданство Украины, семь человек являются непосредственными участниками боевых действий на востоке страны. Ими являются Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров и Алексей Сивохин. Соответствующий указ сегодня, 18 июля, появился на официальном сайте президента.

Также по указу президента украинское гражданство получил Дмитрий Фомин. Согласно тексту документа, он занимался повышением уровня профессиональной подготовки, обучал и обеспечивал необходимым снаряжением военных медиков ВСУ на территории проведения боевых действий.

Зеленский также заявил, что в дальнейшем собирается продолжить предоставлять гражданство тем лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.

Напомним, что ранее «Национальный корпус» пришел к Зеленскому в Администрацию президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам.

Источник: Ракурс


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