Зеленський дав громадянство дев'ятьом іноземцям, які захищали Україну. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/ua/n124445-zelenskyy-dav-gromadyanstvo-dev-yatom-inozemcyam-yaki-zahyschaly-ukrayinu.html

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Президент України Володимир Зеленськийнадав українське громадянство дев’ятьом іноземцям. Усі вони брали активну участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Серед тих, хто отримав громадянство України, семеро осіб є безпосередніми учасниками бойових дій на сході країни. Ними є Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров та Олексій Сівохін. Відповідний указ сьогодні, 18 липня, з’явився на офіційному сайті президента.

Також за указом президента українське громадянство отримав Дмитро Фомін. Згідно з текстом документа, він займався підвищенням рівня професійної підготовки, навчав і забезпечував необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ на території проведення бойових дій.

Зеленський також заявив, що надалі має намір продовжити надавати громадянство тим особам, які мають заслуги перед Україною.

Нагадаємо, що раніше «Національний корпус» прийшов до Зеленського в Адміністрацію президента, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям.