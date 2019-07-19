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Ракурс
БПЛА Ирана сбили военные США. Фото: rostec.ru

Трамп заявил об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе, в Тегеране это отрицают

19 июл 2019, 08:50
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Беспилотник Ирана в Ормузском проливе был уничтожен военным кораблем Соединенных Штатов Америки.

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Десантный корабль USS Boxer 18 июля уничтожил иранский дрон. Беспилотник был сбит после того, как приблизился к американскому кораблю на расстояние около 1 км. При этом БПЛА не реагировал на предупреждение американской стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

По словам главы США, дрон Ирана угрожал безопасности американского корабля. Глава Белого дома призвал другие страны осудить Тереган и защитить свои корабли.

В то же время министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе после заявления США о сбитом иранском дроне заверил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

У нас нет информации о потере беспилотника, — заявил дипломат 19 июля журналистам в ООН.

Напомним, 20 июня иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. После инцидента американским гражданским самолетам запретили летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Персидским и Оманским заливами.


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