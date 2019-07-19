БПЛА Ірану збили військові США. Фото: rostec.ru

https://racurs.ua/ua/n124467-tramp-zayavyv-pro-znyschennya-iranskogo-bezpilotnyka-v-ormuzkiy-protoci-u-tegerani-ce-zaperechuut.html

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Безпілотник Ірану в Ормузькій протоці був знищений військовим кораблем Сполучених Штатів Америки.

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Десантний корабель USS Boxer 18 липня збив іранський дрон. Безпілотник був збитий після того, як наблизився до американського корабля на відстань близько 1 км. При цьому БПЛА не реагував на попередження американської сторони. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами глави США, дрон Ірану загрожував безпеці американського корабля. Глава Білого дому закликав інші країни засудити Тереган та захистити свої кораблі.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський дрон запевнив, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.

У нас немає інформації про втрату безпілотника, — заявив дипломат 19 липня журналістам в ООН.

Нагадаємо, 20 червня іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. Після інциденту американським цивільним літакам заборонили літати в повітряному просторі над контрольованими Іраном Перською та Оманською затоками.