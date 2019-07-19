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Ракурс
Зеленский уволил семерых украинских дипломатов. Фото: пресс-служба президента

Зеленский уволил семерых украинских дипломатов

19 июл 2019, 16:48
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил полномочий семи украинских послов в 12 государствах.

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Соответствующие указы № 530−536 / 2019 об увольнении были обнародованы на сайте президента Зеленского.

Отметим, что с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве уволили Сергея Пасько. Он представлял Украину в разных странах с 2006 года.

Президент своим указом также уволил Юрия Дюдина с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской Республике, Республике Парагвай, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству.

Также была уволена Татьяна Ижевская с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане, при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Согласно указу Зеленского, уволили Валентину Шевалеву, которая представляла Украину в Туркменистане.

Бориса Гуменюка, который занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кипр, также был также был уволен.

Кроме того, с должности посла уволили украинского представителя в Республике Армения Петра Литвина, а также Алексея Шовкопляса, который был послом в Социалистической Республике Вьетнам и в Королевстве Камбоджа по совместительству.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский решил уволить тех послов, которые занимали должность сверх традиционного срока.

Источник: Ракурс


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