Зеленський звільнив сімох українських дипломатів. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124493-zelenskyy-zvilnyv-simoh-ukrayinskyh-dyplomativ.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський позбавив повноважень сімох українських послів у 12 державах.

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Відповідні укази № 530−536/2019 про звільнення були оприлюднені на сайті президента Зеленського.

Зазначимо, що з посади надзвичайного і повноважного посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві звільнили Сергія Паська. Він представляв Україну у різних країнах з 2006 року.

Президент своїм указом також звільнив Юрія Дюдіна з посад надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській Республіці, Республіці Парагвай, Східній Республіці Уругвай та Республіці Чилі за сумісництвом.

Також було звільнено Тетяну Іжевську з посад надзвичайного і повноважного посла України у Ватикані, при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Згідно з указом Зеленського, звільнили Валентину Шевальову, яка представляла Україну у Туркменістані.

Бориса Гуменюка, який займав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Кіпр, також було звільнено.

Крім того з посади посла звільнили українського представника у Республіці Вірменія Петра Литвина, а також Олексія Шовкопляса, який був послом в Соціалістичній Республіці В'єтнам та в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вирішив звільнити тих послів, які перебували на посаді понад традиційний термін.