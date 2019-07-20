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В большинстве регионов Украины 21 июля ожидаются дожди
Погода в Украине 21 июля: в большинстве регионов ожидаются осадки (КАРТА)https://racurs.ua/n124516-pogoda-v-ukraine-21-iulya-v-bolshinstve-regionov-ojidautsya-osadki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 21 июля будет преимущественно дождливой, возможны грозы. Осадков синоптики не ожидают лишь в восточных и части южных областей.
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Температура воздуха ночью составит 15−18°, на юге — до 20°, днем — 25−30 °, на юге и в Закарпатье — до 32°. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 21 июля осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 16−18°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.
Во Львове в течение суток будут идти дожди. Ночью столбики термометров покажут 15−17°, днем — 26−28°. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Одессе днем и ночью также ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 18−20°, днем поднимется до 28−30°. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Днепре синоптики осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью — 15−17°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Харькове метеорологи осадков также не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
На Закарпатье 21 июля синоптики прогнозируют дождь днем и ночью. Температура ночью 15−17°, днем — 30−32°. Ветер западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 21 июля будет сравнительно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, интенсивность которых наибольшей будет в начале суток.
Напомним, синоптики ожидают, что погода в июле будет очень теплой (до почти 40° на юге), однако с неустойчивым уровнем осадков.
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