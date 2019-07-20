Погода в Украине 21 июля: в большинстве регионов ожидаются осадки (КАРТА)

В большинстве регионов Украины 21 июля ожидаются дожди

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Погода в Украине 21 июля будет преимущественно дождливой, возможны грозы. Осадков синоптики не ожидают лишь в восточных и части южных областей.

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Температура воздуха ночью составит 15−18°, на юге — до 20°, днем — 25−30 °, на юге и в Закарпатье — до 32°. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 21 июля осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 16−18°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение суток будут идти дожди. Ночью столбики термометров покажут 15−17°, днем — 26−28°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе днем и ночью также ожидаются грозы. Ночью температура опустится до 18−20°, днем поднимется до 28−30°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью — 15−17°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Харькове метеорологи осадков также не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье 21 июля синоптики прогнозируют дождь днем и ночью. Температура ночью 15−17°, днем — 30−32°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 июля будет сравнительно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, интенсивность которых наибольшей будет в начале суток.

Напомним, синоптики ожидают, что погода в июле будет очень теплой (до почти 40° на юге), однако с неустойчивым уровнем осадков.