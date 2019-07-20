У більшості регіонів України 21 липня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n124516-pogoda-v-ukrayini-21-lypnya-v-bilshosti-regioniv-ochikuutsya-opady-karta.html

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Погода в Україні 21 липня буде переважно дощовою, можливі грози. Опади не очікуються лише в східних та частині південних областей.

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Температура повітря вночі становитиме 15−18°, на півдні — до 20°, вдень — 25−30°, на півдні та в Закарпатті — до 32°. Вітер західний та північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

В Києві 21 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби дощитиме. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі вдень та вночі також очікуються грози. Вночі температура опуститься до 18−20°, вдень підніметься до 28−30°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі синоптики опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі — 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові метеорологи опадів також не прогнозують, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті 21 липня синоптики прогнозують дощ вдень та вночі. Температура вночі становитиме 15−17°, вдень — 30−32°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Києві 21 липня буде порівняно спокійним, очікуються лише невеликі збурення, інтенсивність яких найбільшою буде на початку доби.

Нагадаємо, синоптики очікують, що погода в липні буде дуже теплою (до майже 40° на півдні), однак із нестійким рівнем опадів.