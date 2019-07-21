У Зеленского прогнозируют формирование коалиции в Раде до сентября. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n124569-u-zelenskogo-prognoziruut-formirovanie-koalicii-v-rade-do-sentyabrya.html

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В Верховной Раде новая парламентская коалиция может сформироваться уже до конца лета — так считает представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

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По утверждению представителя Зеленского, если это будет монокоалиция, то для этого не потребуется много времени. Он считает, что через несколько недель после окончания выборов она уже сформируется. Об этом информирует корреспондент УНИАН со ссылкой на сообщение Геруса в штабе партии «Слуга народа».

Даже в том случае, если для создания коалиции потребуется присоединение еще одной фракции, продолжительные переговоры также не прогнозируются. По мнению представителя Зеленского, к сентябрю уже однозначно должно быть принято окончательное решение.

Подытоживая сказанное, Герус констатировал, что август будет «довольно рабочим месяцем». По предварительным данным, в случае прохождения в Раду партии «Слуга народа» представитель президента допускает формирование коалиции с фракцией «Голос».

Напомним, что сегодня, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. В данный момент все избирательные участки нашей страны уже официально закрыты. В свою очередь, за рубежом голосование все еще продолжается — последний заграничный округ в Сан-Франциско закроется только в 6.00 22 июля по киевскому времени.