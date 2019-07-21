У Зеленського прогнозують формування коаліції в Раді до вересня. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124569-u-zelenskogo-prognozuut-formuvannya-koaliciyi-v-radi-do-veresnya.html

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У Верховній Раді нова парламентська коаліція може сформуватися вже до кінця літа — так вважає представник президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

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За твердженням представника Зеленського, якщо це буде монокоаліція, то для цього не буде потрібно багато часу. Він вважає, що через кілька тижнів після закінчення виборів вона вже сформується. Про це інформує кореспондент УНІАН із посиланням на повідомлення Геруса у штабі партії «Слуга народу».

Навіть у тому випадку, якщо для створення коаліції буде потрібно приєднання ще однієї фракції, тривалі переговори теж не прогнозуються. На думку представника Зеленського, до вересня вже однозначно має бути прийняте остаточне рішення.

Підсумовуючи сказане, Герус констатував, що серпень буде «досить робочим місяцем». За попередніми даними, у разі проходження в Раду партії «Слуга народу» представник президента допускає формування коаліції із фракцією «Голос».

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. На даний момент усі виборчі дільниці нашої країни вже офіційно закриті. У свою чергу, за кордоном голосування все ще триває - останній закордонний округ у Сан-Франциско закриється тільки о 6.00 22 липня за київським часом.