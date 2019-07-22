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В Одесской области из-за боевых стрельб на некоторых популярных пляжах будет опасно. Фото: "Крым. Реалии"

В Одесской области из-за боевых стрельб 24−25 июля на некоторых популярных пляжах будет опасно

22 июл 2019, 13:09
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В Одесской области из-за проведения испытаний с боевыми стрельбами на побережье Черного моря будет опасно находиться на некоторых популярных пляжах.

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Речь идет о пляжах от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка включительно. Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации.

Отмечается, что испытания с боевыми стрельбами будут проходить с семи часов утра 24 июля до одиннадцати часов вечера 25 июля.

Чиновники райгосадминистрации объясняют, что любые испытания несут в себе потенциальную опасность, поэтому просят отдыхающих не находиться в районе береговой линии в указанное время.

Напомним, что весной 2019 года в Одесской области военные учения проходили подразделения морской пехоты. В ходе учений украинские военные отрабатывали поиск и выявление условных вооруженных формирований в определенном районе.

Источник: Ракурс


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