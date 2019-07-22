На Одещині через бойові стрільби 24−25 липня на деяких популярних пляжах буде небезпечноhttps://racurs.ua/ua/n124610-na-odeschyni-cherez-boyovi-strilby-na-deyakyh-populyarnyh-kurortnyh-plyajah-bude-nebezpechno.htmlРакурс
На Одещині через проведення випробувань із бойовими стрільбами на узбережжі Чорного моря буде небезпечно на деяких популярних пляжах.
Йдеться про пляжі від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка включно. Про це повідомляє прес-служба Татарбунарської районної державної адміністрації.
Зазначається, що випробування з бойовими стрільбами триватимуть від сьомої години ранку 24 липня до одинадцятої години вечора 25 липня.
Чиновники райдержадміністрації пояснюють, що будь-які випробування несуть у собі потенційну небезпеку, тож просять відпочивальників не знаходитися в районі берегової лінії у зазначений час.
Нагадаємо, що на весні 2019 року на Одещині військові навчання проходили підрозділи морської піхоти. В ході навчань українські військові відпрацьовували пошук та виявлення умовних збройних формувань у певному районі.