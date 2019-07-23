Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы представителю «Слуги народа». Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n124663-eks-regionalka-bondarenko-proigrala-vybory-predstavitelu-slugi-naroda.html

Ракурс

На выборах в Верховную Раду бывший депутат от «Партии регионов» Елена Бондаренко не прошла в парламент по избирательному округу № 131 в Николаевской области.

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По данным Центрвыборкома, после обработки 100% протоколов в данном округе очевидную победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Артем Черноморов, за которого отдали свой голос 42,84% избирателей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЦИК.

На втором и третьем месте оказались самовыдвиженцы Анатолий Гасюк и Владислав Невеселый с результатом в 10,48% и 7,99% соответственно. Четвертую позицию заняла экс-регионалка Бондаренко, которая баллотировалась в Раду нового созыва от «Оппозиционного блока» и получила лишь 7,75% голосов.

Отметим, что в данный момент по общенациональному многомандатному избирательному округу уже обработано 96,42% протоколов. Согласно сведениям ЦИК, с большим отрывом лидирует партия «Слуга народа» с результатом в 43,13% голосов. На втором месте сейчас находится «Оппозиционная платформа — За жизнь», получившая 13,06% голосов. Далее идут «Батькивщина» (8,17%), «Европейская солидарность» (8,12%) и «Голос» (5,83%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде нового созыва среди народных депутатов будет вдвое больше женщин, чем в предыдущей. Так, в парламенте 8-го созыва было 53 женщины-нардепы, а в этом году баллотировались 87 представительниц прекрасного пола.