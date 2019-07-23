Екс-регіоналка Бондаренко програла вибори представнику «Слуги народу». Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n124663-eks-regionalka-bondarenko-prograla-vybory-predstavnyku-slugy-narodu.html

Ракурс

На виборах до Верховної Ради колишній депутат від «Партії регіонів» Олена Бондаренко не пройшла до парламенту по виборчому округу № 131 у Миколаївській області.

Loading...

За даними Центрвиборчкому, після обробки 100% протоколів у даному окрузі очевидну перемогу здобув кандидат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов, за якого віддали свій голос 42,84% виборців. Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті ЦВК.

На другому і третьому місці опинилися самовисуванці Анатолій Гасюк і Владислав Невеселий із результатом у 10,48% і 7,99% відповідно. Четверту позицію зайняла екс-регіоналка Бондаренко, яка балотувалася у Раду нового скликання від «Опозиційного блоку» і отримала лише 7,75% голосів.

Відзначимо, що на даний момент по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу вже оброблено 96,42% протоколів. Згідно з відомостями ЦВК, із великим відривом лідирує партія «Слуга народу» із результатом у 43,13% голосів. На другому місці зараз знаходиться «Опозиційна платформа — За життя», яка отримала 13,06% голосів. Далі йдуть «Батьківщина» (8,17%), «Європейська солідарність» (8,12%) і «Голос» (5,83%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді нового скликання серед народних депутатів буде вдвічі більше жінок, ніж у попередній. Так, в парламенті 8-го скликання було 53 жінок-нардепів, а цього року балотувалися 87 представниць прекрасної статі.