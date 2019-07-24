Строительство больниц

https://racurs.ua/n124694-investicii-v-stroitelstvo-bolnic-pochemu-eto-seychas-nevozmojno-mnenie-ekspertov.html

Ракурс

Действующая команда Минздрава хочет привлечь инвестиции в здравоохранение, чтобы модернизировать медицинскую сеть: заняться строительством больниц и поликлиник в регионах. Но это невозможно.

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По мнению экспертов группы народного депутата Валерия Дубиля «Здоровье нации», для прихода инвестора должны быть понятны эффективность, целесообразность и окупаемость рынка труда медицинских учреждений, то есть рынка для инвестиций в строительство больниц. Но в рамках так называемой медреформы даже рынок создан не был, говорится в блоге группы Дубиля на «Ракурсе».

В частности, для строительства больниц должны быть определены показатели рынка: объем, доходность, правила работы. Причем эти показатели нужно определять не в отдельный период времени, а стабильно в стратегической перспективе. Но ни один из них Минздрав назвать не может.

Все изменится, когда в Украине введут систему финансирования с использованием обязательного медицинского страхования, считают эксперты. Выделенные прогнозируемые источники наполнения страхового фонда позволят аккумулировать нужный объем финансирования, сделать его наполнение понятным на десятилетия вперед. Система страхования станет основной движущей силой внедрения справедливых тарифов на оказание медицинских услуг и формирования актуального и корректного реестра пациентов.

«Необходимость внедрения страхования профессиональных рисков врачебной деятельности станет понятной финансовой базой как для совершенствования системы профессионального образования и аттестации, так и для системы непрерывного повышения квалификации врачей», — отмечают эксперты.