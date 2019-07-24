Будівництво лікарень

https://racurs.ua/ua/n124694-investyciyi-v-budivnyctvo-likaren-chomu-ce-narazi-nemojlyvo-dumka-ekspertiv.html

Ракурс

Чинна команда МОЗ хоче залучити інвестиції в охорону здоров’я, щоб модернізувати медичну мережу: зайнятися будівництвом лікарень і поліклінік у регіонах. Але це неможливо.

Loading...

На переконання експертів групи народного депутата Валерія Дубіля «Здоров'я нації», для приходу інвестора мають бути зрозумілими ефективність, доцільність і окупність ринку роботи медичних установ, тобто ринку для інвестицій у будівництво лікарень. Але в рамках так званої медреформи навіть ринку створено не було, йдеться у блозі групи Дубіля на «Ракурсі».

Зокрема, для будівництва лікарень мають бути визначені показники ринку: обсяг, прибутковість, правила роботи. Причому ці показники треба визначати не в окремий період часу, а стабільно у стратегічній перспективі. Але жодного з них МОЗ назвати не може.

Все зміниться, коли в Україні запровадять систему фінансування з використанням обов’язкового медичного страхування, вважають експерти. Виділені прогнозовані джерела наповнення страхового фонду дозволять акумулювати потрібний обсяг фінансування, зробити його наповнення зрозумілим на десятиліття вперед. Система страхування стане основною рушійною силою впровадження справедливих тарифів на надання медичних послуг та формування актуального і коректного реєстру пацієнтів.

«Необхідність впровадження страхування професійних ризиків лікарської діяльності стане зрозумілою фінансовою базою як для вдосконалення системи професійної освіти і атестації, так і для системи безперервного підвищення кваліфікації лікарів», — наголошують експерти.