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Ракурс
Место инцидента фото: Национальная полиция

На Полтавщине перевернулась маршрутка с людьми, есть пострадавший (ФОТО)

24 июл 2019, 12:04
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В Полтавской области вблизи поселка Диканька на автодороге «Полтава — Сумы» в результате столкновения с легковым автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 25-летний житель Житомирской области, перевернулось маршрутное такси «Рута», под управлением 40-летнего полтавчанина.

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В результате инцидента один из пассажиров получил травмы, пострадавшего госпитализировали в Диканьскую центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел сегодня утром около 05.45. В автобусе в это время находились водитель и пятеро пассажиров.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Микроавтобусы «Рута» — это транспортные средства, которые производит Часовоярский ремонтный завод (Донецкая область) на базе шасси российского микроавтобуса «Газель», созданного Горьковского автомобильным заводом.

Место инцидента фото: Национальная полиция

Место инцидента фото: Национальная полиция

Напомним, во вторник во второй половине дня в провинции Анталья на юге Турции, на автодороге между Кемлукой и Кемером с 20-метрового склона упал и перевернулся автобус, перевозивший польских туристов. Всего в транспортном средстве находились 39 пассажиров, 30 из них после ДТП были госпитализированы.

Источник: Ракурс


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