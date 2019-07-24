Місце інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n124698-na-poltavschyni-perekynulasya-marshrutka-z-ludmy-ie-postrajdalyy-foto.html

Ракурс

У Полтавській області поблизу селища Диканька на автодорозі «Полтава — Суми» внаслідок зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2110, за кермом якого перебував 25-річний житель Житомирської області, перекинулося маршрутне таксі «Рута», під керуванням 40-річного полтавця.

Loading...

Внаслідок інциденту один із пасажирів отримав травми, постраждалого госпіталізували до Диканської центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Інцидент стався сьогодні вранці близько 05.45. В автобусі в цей час перебували водій та п’ятеро пасажирів.

Наразі обставини ДТП встановлюються.

Мікроавтобуси «Рута» — це транспортні засоби, які виготовляє Часовоярський ремонтний завод (Донецька область) на базі шасі російського мікроавтобуса «Газель», створеного Горківським автомобільним заводом.

Нагадаємо, у вівторок в другій половини дня в провінції Анталья, що на півдні Туреччини, на автодорозі між Кемлукою та Кемером з 20-метрового схилу впав та перекинувся автобус, який перевозив польських туристів. Всього в транспортному засобі перебували 39 пасажирів, 30 з них після ДТП були госпіталізовані.