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Ракурс
Місце інциденту, фото: Національна поліція

На Полтавщині перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалий (ФОТО)

24 лип 2019, 12:10
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У Полтавській області поблизу селища Диканька на автодорозі «Полтава — Суми» внаслідок зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2110, за кермом якого перебував 25-річний житель Житомирської області, перекинулося маршрутне таксі «Рута», під керуванням 40-річного полтавця.

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Внаслідок інциденту один із пасажирів отримав травми, постраждалого госпіталізували до Диканської центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Інцидент стався сьогодні вранці близько 05.45. В автобусі в цей час перебували водій та п’ятеро пасажирів.

Наразі обставини ДТП встановлюються.

Мікроавтобуси «Рута» — це транспортні засоби, які виготовляє Часовоярський ремонтний завод (Донецька область) на базі шасі російського мікроавтобуса «Газель», створеного Горківським автомобільним заводом.

Місце інциденту, фото: Національна поліція

Місце інциденту, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у вівторок в другій половини дня в провінції Анталья, що на півдні Туреччини, на автодорозі між Кемлукою та Кемером з 20-метрового схилу впав та перекинувся автобус, який перевозив польських туристів. Всього в транспортному засобі перебували 39 пасажирів, 30 з них після ДТП були госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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